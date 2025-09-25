Ballando con le Stelle 2025 le Azzurre e l’allenatore Soncin ballerini per una notte nella prima puntata
La prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 si (ri)tinge di azzurro. La giuria è pronta e i concorrenti si stanno allenando, mancano solo i ballerini per una notte. Anche questa volta, in arrivo direttamente dalla Nazionale. Se lo scorso anno scesero in pista le ragazze del Volley Femminile, per il debutto della ventesima edizione del talent show di Rai 1 fissato per sabato 27 settembre, Milly Carlucci ha scelto di puntare sulla Nazionale di Calcio Femminile Italiana. Ad annunciarlo, la conduttrice ospite ieri pomeriggio a Vita in Diretta: La sorpresa è che verranno come ballerine per una notte anche una rappresentanza della nazionale italiana di calcio femminile con il loro allenatore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
