Ballando con le Stelle 2025 le Azzurre e l’allenatore Soncin ballerini per una notte nella prima puntata

Davidemaggio.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 si (ri)tinge di azzurro. La giuria è pronta e i concorrenti si stanno allenando, mancano solo i ballerini per una notte. Anche questa volta, in arrivo direttamente dalla Nazionale. Se lo scorso anno scesero in pista le ragazze del Volley Femminile, per il debutto della ventesima edizione del talent show di Rai 1 fissato per sabato 27 settembre, Milly Carlucci ha scelto di puntare sulla Nazionale di Calcio Femminile Italiana. Ad annunciarlo, la conduttrice ospite ieri pomeriggio a Vita in Diretta: La sorpresa è che verranno come ballerine per una notte anche una rappresentanza della nazionale italiana di calcio femminile con il loro allenatore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ballando con le stelle 2025 le azzurre e l8217allenatore soncin ballerini per una notte nella prima puntata

© Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2025, le Azzurre e l’allenatore Soncin ballerini per una notte nella prima puntata

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

ballando stelle 2025 azzurreBallando con le stelle 2025, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni - All'incontro partecipano i concorrenti ed i giudici della nuova edizione. Secondo maridacaterini.it

ballando stelle 2025 azzurreBallando Con Le Stelle 2025 si allunga, cambia il numero di puntate e spunta una novità incredibile - La nuova edizione di Ballando Con Le Stelle debutta il 27 settembre 2025: 13 puntate, sorprese nel cast e una serata speciale in seconda serata. Si legge su libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle 2025 Azzurre