Ballando con le Stelle 2025 la conferenza stampa in diretta
Live dalle 12. Mancano soltanto due giorni all’esordio della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, in onda in prima serata su Rai 1 da sabato 27 settembre 2025. Alle 12.00 di questa mattina è prevista dall’Auditorium Rai del Foro Italico la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del talent di Milly Carlucci con la partecipazione di Massimiliano Rosolino, subentrato a Paolo Belli che quest’anno figura tra i dodici concorrenti in gara. Attesi, oltre a a Milly e Rosolino, anche i nuovi concorrenti, la giuria, Williams Di Liberatore ( Direttore Intrattenimento Prime Time ), Claudio Fasulo ( Vicedirettore Intrattenimento Prime Time ) e il regista Luca Alcini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Ballando con le stelle sabato alle 20:35 su Rai1 con Veera Kinnunen! #ballandoconlestelle #Rai1 - facebook.com Vai su Facebook
“Ballando con le stelle”: conto alla rovescia per il ritorno – sabato 27 settembre, su Rai 1 – di uno degli show più amati della tv. La nostra inviata ha incontrato, per noi, i protagonisti. #Tg1 Nathania Zevi - X Vai su X
Ballando con le Stelle 2025, cresce l’attesa per la 20° edizione: Barbara D’Urso è già la grande favorita per la vittoria secondo gli esperti Sisal - Tutto è pronto per la 20ª edizione di Ballando con le Stelle, che tornerà in pista sabato 27 settembre con un cast ricco di volti ... agipronews.it scrive
Ballando con le stelle compie 20 anni: Milly Carlucci presenta il cast e la nuova edizione - Da Barbara D’Urso a Fabio Fognini, da Paolo Belli a Martina Colombari: una stagione speciale per il ventennale, tra nuovi ingressi, grandi ritorni e tanta adrenalina ... Da msn.com