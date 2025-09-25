Live dalle 12. Mancano soltanto due giorni all’esordio della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, in onda in prima serata su Rai 1 da sabato 27 settembre 2025. Alle 12.00 di questa mattina è prevista dall’Auditorium Rai del Foro Italico la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del talent di Milly Carlucci con la partecipazione di Massimiliano Rosolino, subentrato a Paolo Belli che quest’anno figura tra i dodici concorrenti in gara. Attesi, oltre a a Milly e Rosolino, anche i nuovi concorrenti, la giuria, Williams Di Liberatore ( Direttore Intrattenimento Prime Time ), Claudio Fasulo ( Vicedirettore Intrattenimento Prime Time ) e il regista Luca Alcini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2025, la conferenza stampa in diretta