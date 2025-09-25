Ballando con le Stelle 2025 Belen ballerina per una notte nella seconda puntata

Belen Rodriguez approda su Rai 1. Per anni conduttrice del “dirimpettaio” Tú sí que vales su Canale 5, ora la showgirl è pronta ad apparire dalla concorrenza, a Ballando con le Stelle 2025. La Rodriguez, nuova voce di Radio 2 con Matti da Legare, sarà ballerina per una notte nella seconda puntata del talent show di Milly Carlucci che l’ha annunciata in conferenza stampa: In seconda puntata, ballerina per una notte, Belen. Un annuncio che ha scatenato ilarità in studio a suon di “ Farfalla vera “, per il suo tatuaggio che fece molto discutere ai tempi di Sanremo 2011. I precedenti di Belen in Rai. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

