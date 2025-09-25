Vedere un'imponente balena emergere dalle acque è uno spettacolo incredibile, ma quando a farle da sfondo è lo skyline di Manhattan, la scena diventa quasi surreale. Eppure la baia di New York è diventata un luogo di caccia per numerosi esemplari. Il New York Bight - area grande quanto la Svizzera tra il New Jersey e Long Island - è una valle sottomarina che attira le balene grazie alle sue acque sempre più miti e ricche di pesci. Lì, le megattere si ritrovano circondate da cargo, petroliere, navi da crociera e pescherecci. Dalla fine della caccia commerciale, le balene sono tornate in gran numero, ma il loro ritorno porta un nuovo pericolo: le collisioni con le navi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Balene a rischio nella baia di New York