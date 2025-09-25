Bala Sagor ucciso e fatto a pezzi a Spoleto arrestato ucraino

Omicidio, distruzione e soppressione di cadavere i reati contestati nel provvedimento disposto dalla Procura della città umbra.

Omicidio a Spoleto, cadavere di Bala Sagor detto Obi trovato in un sacco nero: corpo del 21enne fatto a pezzi

Corpo smembrato in un sacco a Spoleto, ipotesi omicidio per la morte di Bala Sagor e la possibile svolta

Fatto a pezzi e messo in un sacco, c’è un indagato per l’omicidio del 21enne Bala Sagor

Per l'omicidio di Bala Sagor, detto Obi, il 21enne bengalese ucciso, fatto a pezzi e infilato in un sacco nero poi gettato in un fossato nella zona di via Primo Maggio, a Spoleto. Il ricordo del suo capo: «Una persona dall'animo buono»

Bala Sagor ucciso e smembrato a 21 anni, fermato un uomo: è un ex collega della vittima. Si cercano gli altri pezzi del corpo