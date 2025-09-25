Bagnoli spiaggia pubblica o accesso al mare? Manfredi lascia dubbi | Dobbiamo garantire i servizi
Tempo di lettura: 4 minuti A Bagnoli spiaggia pubblica o accesso pubblico al mare? La differenza ha animato un confronto in consiglio comunale. È accaduto ieri, nella seduta monotematica su Bagnoli e America’s Cup. In aula c’era l’informativa di Gaetano Manfredi, sindaco e commissario per la bonifica. Il consiglio ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, a firma dei consiglieri di maggioranza Gennaro Esposito e Sergio D’Angelo. Tra i vari punti, il documento impegna sindaco e giunta “a prevedere l’uso pubblico del litorale da Nisida al confine di Pozzuoli”. In premessa, lo stesso odg richiama un vecchio atto del consiglio comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: bagnoli - spiaggia
