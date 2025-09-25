Bagnoli spiaggia pubblica o accesso al mare? Manfredi lascia dubbi | Dobbiamo garantire i servizi

Anteprima24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 4 minuti A Bagnoli spiaggia pubblica o accesso pubblico al mare? La differenza ha animato un confronto in consiglio comunale. È accaduto ieri, nella seduta monotematica su Bagnoli e America’s Cup. In aula c’era l’informativa di Gaetano Manfredi, sindaco e commissario per la bonifica. Il consiglio ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, a firma dei consiglieri di maggioranza Gennaro Esposito e Sergio D’Angelo. Tra i vari punti, il documento impegna sindaco e giunta “a prevedere l’uso pubblico del litorale da Nisida al confine di Pozzuoli”. In premessa, lo stesso odg richiama un vecchio atto del consiglio comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

bagnoli spiaggia pubblica o accesso al mare manfredi lascia dubbi dobbiamo garantire i servizi

© Anteprima24.it - Bagnoli, spiaggia pubblica o accesso al mare? Manfredi lascia dubbi: “Dobbiamo garantire i servizi”

In questa notizia si parla di: bagnoli - spiaggia

La partita di pallavolo in spiaggia finisce in rissa: 8 giovanissimi denunciati a Bagnoli

A Bagnoli protesta con polemiche all’arrivo di Mattarella: “Rifiutato l’incontro con gli abitanti” - "La conferma di quanto poco interessi il futuro degli abitanti di Bagnoli”, sottolineano i comitati ... Da napolitoday.it

Cabine e docce al posto dei rifiuti rinasce la spiaggia pubblica di Bagnoli - L’antica spiaggia pubblica di Bagnoli rinasce dopo la bonifica di centinaia di sacchi di rifiuti prelevati nei giorni scorsi da Asìa e viene restituita ai ... napoli.repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bagnoli Spiaggia Pubblica Accesso