Ha graffiato con i suoi corsivi dalle colonne del Giornale. Don Gianni Baget Bozzo è stato un editorialista formidabile, gloria di questo quotidiano; intellettuale acutissimo, scrittore, teologo, innamorato di Tommaso d'Aquino, politologo, europarlamentare e infinite altre cose che si fatica a tenere a mente. Ora Forza Italia, che l'ha inserito nel suo pantheon con De Gasperi, Berlusconi e Craxi, oltre a molte altre figure della cultura occidentale, sta pensando di celebrarlo ad ottobre con una serie di manifestazioni a lui dedicate. Un passaggio non solo formale, perché Baget, morto nel 2009, sepolto nel piccolo cimitero di Santa Margherita Staffora e di fatto dimenticato, è invece un gigante che ha aperto la strada a Craxi e Berlusconi, identificando uno spazio civile e politico, quello del liberalismo popolare, per rompere il compromesso storico e il tentacolare asse consociativo fra Dc e Pci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Baget Bozzo, un faro per i giovani di oggi