Non si ha memoria di quando sia successo l’ultima volta, sempre ammesso che un precedente ci sia. Sta di fatto che il Consiglio regionale ieri si è riunito in seduta straordinaria con una causale più unica che rara: " Tumulto in Aula ". O, detto altrimenti, sulla base dell’articolo 66 del regolamento del Pirellone, che prevede quanto segue: "Qualora sorgano tumulti nell’Aula consiliare e riescano vani i richiami del presidente, questi sospende o, secondo le circostanze, toglie la seduta. In questo secondo caso il Consiglio si intende riconvocato per il giorno seguente". Da qui la seduta di ieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bagarre al Pirellone. Ok lampo al salva-caccia con 14 consiglieri espulsi. In arrivo i ricorsi al Tar