Baci Perugina Crystal | il cioccolato si veste di luce e gusto agrumato

Arriva Crystal, la nuova limited edition Baci con cristalli d'arancia e mandole tostate. Un gioiello di gusto tra eleganza, innovazione e sensualità. Dalle passerelle dell'haute couture ai red carpet internazionali, i cristalli conquistano la scena. Dettagli preziosi e raffinati si trasformano in linguaggio estetico che celebra stile, desiderio e luce così forte e riconoscibile da ispirare nuove idee e arrivare fino al mondo del cioccolato. Nasce Baci Perugina Crystal, la nuova imperdibile limited edition con una nuova ricetta che unisce il Cioccolato Fondente Luisa e cristalli d'arancia, una combinazione intramontabile che esalta il contrasto tra la profondità aromatica del fondente e la vivacità agrumata, in un equilibrio raffinato e mai banale.

