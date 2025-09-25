Bacconi a Kiss Kiss Napoli: “Milinkovic-Savic ha tante cose in più di Meret”. L’ex match analyst della Nazionale Adriano Bacconi è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “ Milinkovic-Savic da tante cose in più rispetto a Meret. Ho visto i dati comparativi della passata stagione e tocca il doppio dei palloni rispetto al suo compagno. Poi ha il gioco sul lungo, che a Conte piace molto, infatti adesso questo fondamentale viene sfruttato di più e potrebbe essere anche uno spunto di riflessione sulla gestione della partita col Milan. Meret è bravo solo tra i pali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Bacconi e Collovati a Stile Tv sul perché dei continui infortuni di Buongiorno nel Napoli e su Savic-Meret