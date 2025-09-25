Azione guerra e sentimento nell’America malata PT Anderson con DiCaprio firma un capolavoro
Dopo una giovinezza di rivolte, rapine e sostegno paramilitare alle migrazioni a fianco della moglie guerrigliera Perfidia, nera femminista machista in un passato prossimo che contiene il remoto anni ‘6070 hippie & Black Panther, DiCaprio torna a impugnare il fucile in un presente d’umore trumpiano: Sean Penn, militare razzista con l’ideologia incisa nelle pallottole e nel grugno, autore di un ricatto sessuale a Pefidia, gli ha rapito la figlia adolescente mulatta, pronto a eliminarla nel caso fosse in realtà sua figlia, onta inaccettabile ora che è nella massoneria dei suprematisti. È solo un cenno alla complessità di un centrato pamphlet d’azione, guerra e sentimento sulla malattia americana, opera altissima e divertentissima istigata dal capolavoro di Thomas Pynchon Vineland, che si direbbe intraducibile, se non fosse che Anderson è un genio della drammaturgia al cinema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: azione - guerra
Prove di guerra contro la Cina: 40.000 soldati in azione tra Australia e Pacifico
Bomba della seconda guerra mondiale riaffiora dopo la pioggia: artificieri in azione a Pondenzana
Ostaggi Hamas, media: “Netanyahu valuta azione militare per liberarli”. Ex capi sicurezza d’Israele a Trump: “Fermi la guerra”
Reposted: @mlombardo81 : Cos’è la guerra ibrida? Cosa sono le narrazioni strategiche? Questo studio promosso dalla Fondazione Gino Germani ha anali… - X Vai su X
Questa mattina è stato smantellato il campo nomadi di via Guerra ad Asti. I residenti si erano già spostati negli scorsi giorni. Questa mattina le ruspe sono entrate in azione. - facebook.com Vai su Facebook
Azione, guerra e sentimento nell’America malata P.T. Anderson (con DiCaprio) firma un capolavoro - Dopo una giovinezza di rivolte, rapine e sostegno paramilitare alle migrazioni a fianco della moglie guerrigliera Perfidia, nera femminista ... Scrive quotidiano.net