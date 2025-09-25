Azione guerra e sentimento nell’America malata PT Anderson con DiCaprio firma un capolavoro

Dopo una giovinezza di rivolte, rapine e sostegno paramilitare alle migrazioni a fianco della moglie guerrigliera Perfidia, nera femminista machista in un passato prossimo che contiene il remoto anni ‘6070 hippie & Black Panther, DiCaprio torna a impugnare il fucile in un presente d’umore trumpiano: Sean Penn, militare razzista con l’ideologia incisa nelle pallottole e nel grugno, autore di un ricatto sessuale a Pefidia, gli ha rapito la figlia adolescente mulatta, pronto a eliminarla nel caso fosse in realtà sua figlia, onta inaccettabile ora che è nella massoneria dei suprematisti. È solo un cenno alla complessità di un centrato pamphlet d’azione, guerra e sentimento sulla malattia americana, opera altissima e divertentissima istigata dal capolavoro di Thomas Pynchon Vineland, che si direbbe intraducibile, se non fosse che Anderson è un genio della drammaturgia al cinema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

