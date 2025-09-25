Ayuso passa ufficialmente alla Lidl-Trek
Roma, 25 settembre 2025 - La notizia era nell'aria da giorni e da oggi assume il crisma dell'ufficialità: a partire dalla prossima stagione Juan Ayuso correrà con la Lidl-Trek. I dettagli dell'operazione e le dichiarazioni di Ayuso. Lo spagnolo, oggi a Kigali per preparare la prova in linea di domenica dei Mondiali di ciclismo 2025, si legherà alla nuova causa fino al 2030, dunque un anno in meno del precedente contratto con la UAE Team Emirates-XRG interrotto bruscamente durante la Vuelta 2025. "Sono davvero entusiasta di questa novità. Entrare a far parte del Lidl-Trek segna l'inizio di un nuovo importante capitolo della mia carriera e sono motivato a continuare a crescere come ciclista.
In questa notizia si parla di: ayuso - passa
Ayuso officially moves to Lidl-Trek - Per lo spagnolo, che domenica sfiderà al Mondiale il quasi ex compagno di squadra Pogacar, un contratto di 5 anni nella formazione statunitense ... Da sport.quotidiano.net