ayuso passa ufficialmente alla lidl trek

25 settembre 2025

Roma, 25 settembre 2025 - La notizia era nell'aria da giorni e da oggi assume il crisma dell'ufficialità: a partire dalla prossima stagione Juan Ayuso correrà con la Lidl-Trek.   I dettagli dell'operazione e le dichiarazioni di Ayuso.   Lo spagnolo, oggi a Kigali per preparare la prova in linea di domenica dei Mondiali di ciclismo 2025, si legherà alla nuova causa fino al 2030, dunque un anno in meno del precedente contratto con la UAE Team Emirates-XRG interrotto bruscamente durante la Vuelta 2025. "Sono davvero entusiasta di questa novità. Entrare a far parte del Lidl-Trek segna l'inizio di un nuovo importante capitolo della mia carriera e sono motivato a continuare a crescere come ciclista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

