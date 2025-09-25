Avvocato di Brindisi arrestato nel carcere di Palermo | tentava di consegnare un cellulare a un detenuto
Un avvocato del Foro di Brindisi, Benedetto Romano, 41 anni, originario di San Vito Dei Normanni, è stato arrestato ieri nel carcere "Pagliarelli" di Palermo con. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
