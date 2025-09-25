Avvocato di Brindisi arrestato nel carcere di Palermo | tentava di consegnare un cellulare a un detenuto

Un avvocato del Foro di Brindisi, Benedetto Romano, 41 anni, originario di San Vito Dei Normanni, è stato arrestato ieri nel carcere "Pagliarelli" di Palermo con. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Cerca di consegnare cellulare a detenuto, arrestato al Pagliarelli un avvocato - Gli agenti della polizia penitenziaria hanno arrestato un avvocato di Brindisi nel carcere Pagliarelli di Palermo mentre stava cercando di consegnare un cellulare ad un detenuto pugliese lì recluso. Segnala blogsicilia.it

