Avvocato arrestato tentava di consegnare in carcere un cellulare a un detenuto

Quotidianodipuglia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un avvocato del Foro di Brindisi, Benedetto Romano, 41 anni, originario di San Vito Dei Normanni, è stato arrestato ieri nel carcere "Pagliarelli" di Palermo con. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

avvocato arrestato tentava di consegnare in carcere un cellulare a un detenuto

© Quotidianodipuglia.it - Avvocato arrestato, tentava di consegnare in carcere un cellulare a un detenuto

In questa notizia si parla di: avvocato - arrestato

“Sistema Sorrento”, il dossier sull’avvocato anticorruzione nella scrivania del sindaco arrestato

Lodi, minaccia e rapina il suo ex avvocato: arrestato 31enne con il braccialetto elettronico

Intimidazioni e violenze a Laterza contro moglie e avvocato, marito tenta d'impedire la separazione: arrestato

avvocato arrestato tentava consegnareAvvocato arrestato, tentava di consegnare in carcere un cellulare a un detenuto - Un avvocato del Foro di Brindisi, Benedetto Romano, 41 anni, originario di San Vito Dei Normanni, è stato arrestato ieri nel carcere "Pagliarelli" di Palermo ... msn.com scrive

avvocato arrestato tentava consegnareAvvocato arrestato a Palermo mentre tenta di consegnare un telefono a un detenuto - Un avvocato di Brindisi è stato arrestato in flagranza all’interno del carcere Pagliarelli di Palermo mentre tentava di consegnare un telefono cellulare a un detenuto pugliese. Secondo lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Avvocato Arrestato Tentava Consegnare