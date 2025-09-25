Avvocato arrestato tentava di consegnare in carcere un cellulare a un detenuto
Un avvocato del Foro di Brindisi, Benedetto Romano, 41 anni, originario di San Vito Dei Normanni, è stato arrestato ieri nel carcere "Pagliarelli" di Palermo con. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: avvocato - arrestato
“Sistema Sorrento”, il dossier sull’avvocato anticorruzione nella scrivania del sindaco arrestato
Lodi, minaccia e rapina il suo ex avvocato: arrestato 31enne con il braccialetto elettronico
Intimidazioni e violenze a Laterza contro moglie e avvocato, marito tenta d'impedire la separazione: arrestato
I carabinieri di Bergamo hanno arrestato un avvocato civile del Foro di Milano accusato di tentata estorsione. - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato un avvocato: "Paga se no non arrivi a Natale", il piano per estorcere oltre 1 milione a imprenditore https://ift.tt/GvlmXxM - X Vai su X
Avvocato arrestato, tentava di consegnare in carcere un cellulare a un detenuto - Un avvocato del Foro di Brindisi, Benedetto Romano, 41 anni, originario di San Vito Dei Normanni, è stato arrestato ieri nel carcere "Pagliarelli" di Palermo ... msn.com scrive
Avvocato arrestato a Palermo mentre tenta di consegnare un telefono a un detenuto - Un avvocato di Brindisi è stato arrestato in flagranza all’interno del carcere Pagliarelli di Palermo mentre tentava di consegnare un telefono cellulare a un detenuto pugliese. Secondo lasicilia.it