Avventure di the chosen | data di uscita e trailer della serie animata

uscita e dettagli di “the chosen adventures”: la nuova serie animata su gesù. Una recente anteprima ha svelato il trailer ufficiale di “The Chosen Adventures”, una produzione animata che si rivolge a un pubblico giovane, offrendo un’interpretazione moderna delle storie bibliche. La serie, disponibile su Prime Video, promette di combinare intrattenimento e insegnamenti religiosi attraverso un approccio innovativo e coinvolgente. descrizione della serie e contenuti principali. trama e protagonisti. “The Chosen Adventures” segue le avventure di due bambini di nove anni, Abby e il suo amico Josh. Durante le loro esplorazioni, incontrano Gesù e imparano importanti lezioni di vita ispirate ai suoi insegnamenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

