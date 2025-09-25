Avrebbe introdotto un cellulare in carcere | arrestato avvocato brindisino

PALERMO - Avrebbe introdotto un cellulare nel carcere “Pagliarelli” di Palermo, dispositivo che sarebbe dovuto finire nella disponibilità di un detenuto del Brindisino lì recluso. È stato arrestato ieri, mercoledì 24 settembre 2025, l'avvocato Benedetto Romano (41 anni, di San Vito Dei Normanni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

