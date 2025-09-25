Avis richiama i donatori modenesi uno su quattro non si presenta all' appuntamento
!Dona con impegno, rispetta l’appuntamento! è la nuova campagna di sensibilizzazione lanciata da Avis provinciale di Modena, un appello diretto alla collaborazione dei donatori per contrastare una tendenza che sta diventando preoccupante: sempre più persone, pur prenotando una donazione, non si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Manca una settimana alla 10^ edizione de la "CORSA A COPPIE DELL'INNOMINATO" AVIS Vercurago - Corsa a coppie Innominato Una bellissima manifestazione sportiva che si tiene a Vercurago (Lecco) e richiama sul nostro territ - facebook.com Vai su Facebook
L’Avis organizza la festa annuale con i donatori - Tutto pronto per "Avis in Festa": la manifestazione, che gode del patrocinio del Comune, si aprirà domani alle 19. Secondo lanazione.it