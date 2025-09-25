Aveva accoltellato il figlio torna in carcere per aver violato le prescrizioni

Parmatoday.it | 25 set 2025

Nuovi guai per un 74enne che, nel giugno del 2020, aveva accoltellato ad una gamba il figlio a seguito di una lite. Dal 2023 si trovava a Parma, nell’abitazione di un altro familiare, nei cui confronti recentemente avrebbe usato violenza fisica, determinando la revoca del beneficio concessogli e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

