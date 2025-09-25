Aveva accoltellato il figlio torna in carcere per aver violato le prescrizioni
Nuovi guai per un 74enne che, nel giugno del 2020, aveva accoltellato ad una gamba il figlio a seguito di una lite. Dal 2023 si trovava a Parma, nell’abitazione di un altro familiare, nei cui confronti recentemente avrebbe usato violenza fisica, determinando la revoca del beneficio concessogli e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: aveva - accoltellato
Tunisino freddato a Marsiglia dalla polizia (video). Aveva accoltellato 5 persone al grido di Allah Akbar
Era ricercato da 12 anni a livello internazionale per tentato omicidio il latitante catturato dalla Polizia di Stato a Roma. L’uomo, che si trovava in una struttura ricettiva in via Apulia, nel 2013 aveva accoltellato un coetaneo in Turchia. Le autorità del suo Paese lo - X Vai su X
Catania, fermato 19enne per tentato omicidio: accoltellato un connazionale in via Gambino. Identificato grazie alle telecamere, aveva ancora gli abiti insanguinati nello zaino. #Catania #Cronaca #Polizia - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato nel 2020 per avere accoltellato il figlio, torna in carcere per aver usato violenza contro un famigliare - Nuovi guai per il 74enne che nel giugno del 2020 aveva accoltellato ad una gamba il figlio a seguito di una lite. Si legge su gazzettadiparma.it
Torna a casa ubriaca e colpisce a morte il cane del figlio con una spada da samurai - Potrebbe sembrare la scena di un film horror ma è quanto accaduto nell’ottobre del 2024 nella citta ... Scrive blitzquotidiano.it