Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli irpini puntano a vincere la terza partita consecutiva contro i liguri che stanno provando a cambiare marcia. Avellino-Virtus Entella si giocherà sabato 27 settembre 2027 alle ore 15 presso lo stadio Partenio. AVELLINO-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Grande entusiasmo tra gli irpini dopo le due vittorie consecutive contro Monza e Carrarese che hanno riscattato un inizio un pò incerto con un punto in 2 partite. Ora la squadra di Biancolino punta a calare il tris per inserirsi nella zona playoff. Cinque, invece, i punti collezionati dai liguri, che arriva in Irpinia dopo la sconfitta subita a Padova. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Avellino-Virtus Entella, quinta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla