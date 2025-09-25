Avellino si ritrova sotto i balconi di Piazza Libertà
Tempo di lettura: 2 minuti La musica torna ad abitare il cuore della città, scendendo dall’alto e riempiendo la piazza centrale con le sue vibrazioni. Venerdì 26 settembre, a partire dalle 19.00, Piazza Libertà diventa un palcoscenico speciale: le esibizioni prenderanno vita dai balconi dei palazzi, regalando uno sguardo diverso e poetico sul centro di Avellino. Un modo semplice ma suggestivo per ritrovarsi insieme, al tramonto, con un calice in mano e la musica che scivola leggera sopra le nostre teste. Una serata di musica dai balconi grazie alla collaborazione tra Caffè Plaza, Liberty, Kebab King, New Dep Music, Caos, Renna Creative e Mambo Eventi con il sostegno di Aperol che ha messo a disposizione decine di gadget in regalo per la serata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
