Avellino-Entella sfida in equilibrio | i numeri della vigilia

Anteprima24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Il campionato entra già in una fase delicata: sabato al Partenio-Lombardi arriva la Virtus Entella, avversario ostico per tradizione e capace di complicare la vita a chiunque. Per l’Avellino di Raffaele Biancolino si tratta di un banco di prova importante, utile a capire se i primi segnali della stagione possano trasformarsi in una vera identità di squadra. Il bilancio delle prime quattro giornate parla chiaro: 7 punti, con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. La squadra ha segnato 7 gol, ma ne ha incassati altrettanti, restando in perfetto equilibrio nella differenza reti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

