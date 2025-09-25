Avella torna a ballare al ritmo di Pane Ammore e Tarantella

25 set 2025

L’attesa è finita: dopo cinque anni , il festival che dal 2011 ha fatto conoscere Avella come cuore pulsante di tradizione, gusto e musica popolare. Un ritorno che profuma di festa e che si annuncia carico di emozioni, con oltre 70 stand. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Torna “Pane, Ammore e Tarantella”: ad Avella un inno alla tradizione tra musica, gusto e cultura

