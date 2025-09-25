Avatar | Fuoco e Cenere si mostra nel nuovo trailer in italiano

Il mondo di Pandora torna a mostrarsi con il nuovo trailer in italiano di Avatar: Fuoco e Cenere, pubblicato da Disney e 20th Century Studios. Il film, attesissimo terzo capitolo della saga, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 17 dicembre 2025, un ritorno che promette immagini spettacolari e un’espansione dell’universo creato da James Cameron, che ha già segnato la storia del cinema con i primi due episodi. Il trailer offre uno sguardo approfondito sulle nuove dinamiche di Pandora: oltre ai paesaggi mozzafiato e alle imponenti battaglie, viene introdotto il Popolo della Cenere, un clan che ha abbandonato Eywa e che si scontra con i Mercanti del Vento, una fazione più pacifica. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Avatar: Fuoco e Cenere si mostra nel nuovo trailer in italiano

In questa notizia si parla di: avatar - fuoco

Avatar: fuoco e cenere, la famiglia di Jake Sully affronta nuovi nemici Na’vi nel trailer

Avatar: Fuoco e Cenere, svelata la prima immagine della letale villain Na’vi del film

Avatar: Fuoco e Cenere, il primo trailer potrebbe arrivare molto presto accoppiato a un "certo" film

Ubisoft annuncia l'arrivo di nuovi contenuti in #AvatarFrontiersofPandora, preparati in occasione dell'uscita nelle sale del film Avatar: Fuoco e Cenere. - X Vai su X

Le avventure in Avatar: Frontiers of Pandora proseguono con l'arrivo dell'espansione 'Dalle Ceneri', che sarà disponibile in concomitanza con il debutto del film Avatar: Fuoco e Cenere. - facebook.com Vai su Facebook

Avatar: Fuoco e Cenere, Pandora in fiamme e una guerra senza precedenti nel nuovo epico trailer - Il trailer di Avatar: Fuoco e Cenere mostra Pandora in guerra: James Cameron alza la posta in gioco con l'atteso terzo capitolo della saga. Lo riporta bestmovie.it

Avatar: Fuoco e Cenere, la nuova foto: la battaglia tra il Clan del Vento e i Mangkwan! - La nuova esclusiva di Empire Magazine ha svelato uno sguardo inedito allo scontro tra i due nuovi Clan di Na'vi di ... Come scrive cinema.everyeye.it