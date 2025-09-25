Avatar | Fuoco e cenere rilasciato il full trailer del terzo capitolo di Avatar

La 20th Century Studios ha pubblicato un nuovo trailer di “ Avatar: Fuoco e cenere “, il terzo film della serie “Avatar” di James Cameron, la cui uscita è prevista per il 17 dicembre. Il trailer mostra il ritorno di Jake Sully (Sam Worthington) e della sua famiglia, questa volta in guerra con una tribù nemica Na’vi su Pandora. Oltre a Worthington, tra i membri del cast figurano Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Bailey Bass, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion ed Edie Falco. Nel frattempo, Michelle Yeoh, Oona Chaplin e David Thewlis faranno il loro debutto nella serie con dei nuovi personaggi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

