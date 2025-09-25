Avatar | Fuoco e Cenere nel nuovo trailer italiano annuncia una minaccia senza precedenti per Pandora

Le nuove immagini del prossimo capitolo del mastodontico franchise creato da James Cameron pronto a tornare nei cinema a dicembre. 20th Century Fox Italia ha pubblicato il nuovo trailer doppiato in italiano di Avatar: Fuoco e Cenere, terzo film della saga di Avatar creata da James Cameron, previsto in uscita il 17 dicembre. Il primo capitolo uscì nel 2009 e diventò ben presto il film con il maggior incasso di tutti i tempi al box-office mondiale, detenendo ancora il record con 2,9 miliardi di dollari. Il nuovo trailer in italiano di Avatar: Fuoco e Cenere Il trailer mostra l'atteso ritorno di Jake Sully (Sam Worthington) e della sua famiglia, che si ritrovano questa volta a battersi con una tribù nemica . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avatar: Fuoco e Cenere, nel nuovo trailer italiano annuncia una minaccia senza precedenti per Pandora

