Avatar | Fuoco e Cenere | Il ritorno a Pandora nel nuovo trailer

E’ disponibile da poco un nuovo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, il prossimo capitolo dell’epopea cinematografica firmata da James Cameron. Il lancio del nuovo trailer di Avatar 3 è stato quest’oggi accompagnato da nuove informazioni relative alla re-release di Avatar: La via dell’acqua, il fenomeno cinematografico mondiale vincitore di un Oscar® per i migliori effetti visivi, uscito nel 2022 e che ha incassato oltre 2,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, tornerà nelle sale cinematografiche italiane in 3D, dal 2 all’8 ottobre. Sono aperte le prevendite. Guardate qui il nuovo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere Altre informazioni su Avatar: Fuoco e Cenere. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

