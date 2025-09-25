Avanti un Altro le nuove puntate dall’1 ottobre | Bonolis e Laurenti tornano in tv

La nuova stagione di Avanti un Altro è ormai alle porte. Dopo settimane di puntate “di magazzino” che non hanno convinto il pubblico, da mercoledì 1° ottobre 2025 riparte ufficialmente il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti con episodi freschi di registrazione. Mediaset ha deciso di cestinare circa 20 puntate risalenti al periodo post-Covid, mai andate in onda, per dare spazio a una nuova stagione che promette di riconquistare ascolti e fedeltà dei telespettatori. Ph: Mediaset Infinity Avanti un Altro: cosa è successo con le puntate di magazzino. Dal 1° settembre, Canale 5 aveva trasmesso una ventina di puntate mai mandate in onda, registrate subito dopo la pandemia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

