autunno pavese cene con gli chef stellati e pranzo imperiale

Ilgiorno.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pavia, 25 settembre 2025 - Sono già tutte "sold out" le quattro serate con gli chef stellati e anche il "Pranzo Imperiale" dedicato ai 500 anni della Battaglia di Pavia. E' stata presentata nella mattinata di oggi, giovedì 25 settembre, nella sede di Pavia della Camera di commercio, la 71esima edizione dell'Autunno Pavese, con tutte le novità attese per la Fiera, in programma da venerdì 3 a lunedì 6 ottobre al Palazzo Esposizioni di Pavia. La tradizionale manifestazione eno-gastronomica è infatti organizzata dalla Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia, sempre attraverso l'azienda speciale PaviaSviluppo, ma al primo anno dopo l'accorpamento camerale, che inizialmente aveva fatto temere un ridimensionamento dell'appuntamento pavese, che invece è stato rilanciato con rinnovato entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

