Autostrade Cav | due weekend di lavori sul passante tangenziale di Mestre chiusa tre notti

Si apre un mese di importanti lavorazioni sulle competenze di Concessioni Autostradali Venete (Cav) che avvierà cantieri di manutenzione in A4, con la periodica chiusura del passante di Mestre e in A57 tangenziale di Mestre, dove giungono al culmine i lavori sul cavalcavia Bottenigo a Villabona. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

