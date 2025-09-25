Autostrada chiusa Maxi incidente tra più auto in galleria traffico bloccato

Un pomeriggio di paura sull'autostrada A19 Palermo-Catania, dove un grave incidente ha paralizzato la circolazione e provocato feriti. All'interno della galleria Camercia 2, nei pressi di Trabia, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto ben undici veicoli. La situazione è stata da subito critica: il traffico in direzione Palermo è stato interrotto e dirottato in uscita allo svincolo di Termini Imerese, con successivo rientro a Trabia, mentre in direzione Catania la viabilità non ha subito limitazioni.

