Automobilista travolge anziana che attraversa la strada | 80enne portata in elicottero all' ospedale di Perugia

Automobilista travolge anziana che attraversa la strada. È successo a Città di Castello, in via Veneto, intorno alle 18.30. La 60enne al volante dell'auto ha investito una 80enne che attraversava la strada vicino alle strisce pedonali. Immediati i soccorsi: l'anziana è stata stabilizzata dal 118.