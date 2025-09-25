AUTOMOBILISMO Pioggia di risultati per il castellano Massimo Pucci Il ritorno alle cronoscalate è stato molto positivo

Prosegue con ottimi risultati la stagione agonistica per il pilota castellano Massimo Pucci il quale, durante il periodo estivo, è stato protagonista in pista con la sua Mini Marcos 1300 GT ma soprattutto ha compiuto un ritorno tanto atteso da tutti, quello alle cronoscalate. Prima è stato protagonista sul circuito romano di Vallelunga, nel terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Autostoriche in Circuito dove, il presidente di Valdelsa Classic Motor Club, ha preso parte alla gara Endurance insieme al giovane Giuseppe Di Fazio, per proseguire ed inaugurare il progetto che Valdelsa Academy ha denominato "Senior & Young" nel quale si cerca di inserire i giovani nel mondo delle Autostoriche, seguiti passo per passo da un pilota esperto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

