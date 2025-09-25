Autodromo i dubbi del Comitato
"Il Piano di risanamento acustico? Mette nero su bianco che gli sforamenti ci sono, ma non vengono rilevati dal sistema le cui postazioni non sono state tutte condivise da Arpae. E da questo punto di vista non cambierà nulla: la rete di monitoraggio continuerà a non essere rappresentativa delle famiglie più esposte". È la sintesi che il comitato Autodromo, da tempo impegnato contro l’eccessivo rumore prodotto dal circuito, fa del nuovo documento destinato a essere approvato oggi dal Consiglio comunale. Un Piano, quello illustrato a inizio settimana in commissione, che "ha avuto un iter interminabile" e "sembra impalpabile e sfuggente", è il giudizio negativo del gruppo formato da diversi residenti della zona dell’Enzo e Dino Ferrari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
