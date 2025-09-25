"Il Piano di risanamento acustico? Mette nero su bianco che gli sforamenti ci sono, ma non vengono rilevati dal sistema le cui postazioni non sono state tutte condivise da Arpae. E da questo punto di vista non cambierà nulla: la rete di monitoraggio continuerà a non essere rappresentativa delle famiglie più esposte". È la sintesi che il comitato Autodromo, da tempo impegnato contro l’eccessivo rumore prodotto dal circuito, fa del nuovo documento destinato a essere approvato oggi dal Consiglio comunale. Un Piano, quello illustrato a inizio settimana in commissione, che "ha avuto un iter interminabile" e "sembra impalpabile e sfuggente", è il giudizio negativo del gruppo formato da diversi residenti della zona dell’Enzo e Dino Ferrari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autodromo, i dubbi del Comitato