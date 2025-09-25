Autodifesa e prevenzione torna il corso rivolto a tutte le donne

Ilpiacenza.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova edizione del corso di autodifesa femminile tenuto dall'associazione sportiva "I Draghi" in collaborazione con il Centro Antiviolenza "Città delle Donne" - Telefono Rosa.I corsi - gratuiti e rivolti a tutte le donne - si terranno nelle giornate di sabato 27 settembre, sabato 4 ottobre e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: autodifesa - prevenzione

