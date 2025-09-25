Auto travolge e uccide 34enne camminava sul marciapiede per mano con il figlio di 8 anni
La 34enne travolta e uccisa da un'auto a Fiumicino al momento dell'incidente camminava sul marciapiede per mano con il figlio di 8 anni. Erano diretti verso casa quando una Smart l'ha investita, il bambino è rimasto illeso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
