Auto in Ue immatricolazioni aumentate del 5,3%
Le immatricolazioni di auto nuove ad agosto sono aumentate del 5,3% in Ue e del 4,7% nell’area Ue, Regno Unito e Paesi Efta ( Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera ) arrivando a 791.349 veicoli. Lo riferisce l’ Acea, l’ Associazione europea delle case automobilistiche, rispetto allo stesso mese del 2024. In Ue crescita a 677mila unità. Soltanto nell’ Ue le immatricolazioni sono aumentate del 5,3% a 677.786 unità su base annua. Nei primi otto mesi dell’anno le immatricolazioni di auto nuove nell’ Ue sono diminuite dello 0,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a 7.168.848 veicoli, nonostante abbiano registrato un secondo mese consecutivo di crescita positiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: auto - immatricolazioni
Crollano a giugno le immatricolazioni auto: - 23,68 %
Immatricolazioni auto in Italia. La crisi continua a luglio 2025: -5,1%
Auto, immatricolazioni luglio -5,1% a 118.493, nei 7 mesi -3,7%
Mercato auto Europa, immatricolazioni in crescita ad agosto 2025. Salgono le elettriche - X Vai su X
#alberodinatale #albero #natale #bambini #famiglia #viboservizi #sas #assicurazioni #auto #automobile #macchina #assicurazioniauto #unipol #unipolsai #praticheauto #pratiche #patenti #immatricolazioni #bollo #demolizioni #vibovalentia #vibo #calabria # - facebook.com Vai su Facebook
Immatricolazioni auto: +4,7% ad agosto in Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) - Rispetto ad agosto 2024 le immatricolazioni sono aumentate, ma soltanto del 4,7%, mentre nei confronti della situazione ante- Secondo borse.it
Mercato auto Ue, +4,7% le vendite ad agosto. Stellantis +2,2% e quota mercato negli 8 mesi al 14,9% - 349, in aumento del 4,7% rispetto allo stesse mese di un anno fa. Come scrive msn.com