Auto in Ue immatricolazioni aumentate del 5,3%

Le immatricolazioni di auto nuove ad agosto sono aumentate del 5,3% in Ue e del 4,7% nell’area Ue, Regno Unito e Paesi Efta ( Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera ) arrivando a 791.349 veicoli. Lo riferisce l’ Acea, l’ Associazione europea delle case automobilistiche, rispetto allo stesso mese del 2024. In Ue crescita a 677mila unità. Soltanto nell’ Ue le immatricolazioni sono aumentate del 5,3% a 677.786 unità su base annua. Nei primi otto mesi dell’anno le immatricolazioni di auto nuove nell’ Ue sono diminuite dello 0,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a 7.168.848 veicoli, nonostante abbiano registrato un secondo mese consecutivo di crescita positiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

