Auto in Europa +4,7% vendite in agosto
12.00 Ad agosto in Ue + Efta + Regno Unito sono state immatricolate 791.349 auto, il 4,7%% in più dello stesso mese '24. Da inizio anno - secondo i dati Aceavendute complessivamente 8.691.840 vetture, con un incremento dello 0,4%. Nei primi otto mesi del 2025 nella Ue sono state immatricolate 1.132.603 auto elettriche, pari al 15,8% del mercato europeo. Il gruppo Stellantis ha venduto in Europa, Paesi Efta e Regno Unito nel mese di agosto 106.078 auto, il 2,2% in più dello stesso mese 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: auto - europa
Dazi, Europa e Usa accelerano sull?intesa. Pressing Ue sulle auto
Borsa: Europa in calo con auto e minerari
Stop alle auto benzina e diesel dal 2035: come l’Europa prepara la possibile retromarcia
Mercato auto Europa, immatricolazioni in crescita ad agosto 2025. Salgono le elettriche - X Vai su X
In Europa +4,7% le vendite di auto in agosto. Dati Acea, dall'inizio dell'anno +0,4%. Elettriche 15,8% del mercato Ue. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook