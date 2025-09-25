Auto in Europa +4,7% vendite in agosto

12.00 Ad agosto in Ue + Efta + Regno Unito sono state immatricolate 791.349 auto, il 4,7%% in più dello stesso mese '24. Da inizio anno - secondo i dati Aceavendute complessivamente 8.691.840 vetture, con un incremento dello 0,4%. Nei primi otto mesi del 2025 nella Ue sono state immatricolate 1.132.603 auto elettriche, pari al 15,8% del mercato europeo. Il gruppo Stellantis ha venduto in Europa, Paesi Efta e Regno Unito nel mese di agosto 106.078 auto, il 2,2% in più dello stesso mese 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it