Auto finisce fuori strada e si incastra nel canalone | spavento per due persone

SAN VITO DEI NORMANNI - L'auto a bordo della quale viaggiavano è finita in un canale per lo scolo delle acque. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per un uomo e una donna coinvolti in un incidente che intorno alle ore 21 di oggi (giovedì 25 settembre) si è verificato sulla strada. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

