Auto esplode a Tel Aviv Attesa per l’intervento di Netanyahu all’Onu

Un'auto è esplosa a Tel Aviv ferendo un uomo. C'è attesa per l'intervento di Netanyahu all'Onu. Servizio di Massimiliano Cochi e Alessandra Buzzetti TG2000.

Auto esplode a Tel Aviv: ferito 46enne, cause ancora sconosciute - La vittima, un uomo di 46 anni, si trovava nelle immediate vicinanze del veicolo al momento dell'esplosione. Si legge su automoto.it

