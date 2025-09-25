Auto elettriche in Europa al 15,8% del mercato | incentivi 2025 decisivi per l’Italia

In agosto le auto elettriche in Europa (dati Acea) hanno raggiunto il 15,8% del mercato, segnando un progresso rispetto al 12,6% dello stesso mese del 2024. Ancora poco, ma in crescita, anche grazie a una politica di incentivi. Dal 15 ottobre partiranno in Italia i nuovi incentivi per le vetture a batteria. I bonus riusciranno a spingere il mercato delle auto elettriche, ferme da gennaio ad agosto a una quota del 5,2% nel nostro Paese? Secondo un’analisi del Centro Studi di AutoScout24 ben il 38% di chi ha intenzione di acquistare una vettura nuova si sta orientando su un modello elettrico, con il 69% di questi che utilizzerà gli incentivi. 🔗 Leggi su Panorama.it

