Auto elettriche in Europa al 15,8% del mercato | incentivi 2025 decisivi per l’Italia

Panorama.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In agosto le auto elettriche in Europa (dati Acea) hanno raggiunto il 15,8% del mercato, segnando un progresso rispetto al 12,6% dello stesso mese del 2024. Ancora poco, ma in crescita, anche grazie a una politica di incentivi. Dal 15 ottobre partiranno in Italia i nuovi incentivi per le vetture a batteria. I bonus riusciranno a spingere il mercato delle auto elettriche, ferme da gennaio ad agosto a una quota del 5,2% nel nostro Paese? Secondo un’analisi del Centro Studi di AutoScout24 ben il 38% di chi ha intenzione di acquistare una vettura nuova si sta orientando su un modello elettrico, con il 69% di questi che utilizzerà gli incentivi. 🔗 Leggi su Panorama.it

auto elettriche in europa al 158 del mercato incentivi 2025 decisivi per l8217italia

© Panorama.it - Auto elettriche in Europa al 15,8% del mercato: incentivi 2025 decisivi per l’Italia

In questa notizia si parla di: auto - elettriche

Italia al 27esimo posto per auto elettriche a batteria. Da settembre gli incentivi

Riforma Trump: spariscono gli incentivi alle auto elettriche

“Attenzione, sulle auto elettriche si soffre di più il mal d’auto, ecco perché”: le cause e le spiegazioni scientifiche

auto elettriche europa 158Vendite auto elettriche in Europa: crescita +26,8% ad agosto 2025 - Ad agosto 2025 il mercato auto europeo cresce (+4,7%): top BEV e PHEV, BYD supera Tesla in Europa e Stellantis prima crescita annuale. Scrive msn.com

auto elettriche europa 158Veicoli elettrici: Europa e Italia viaggiano a due velocità - Milano, 25 settembre 2025 – L’Italia resta indietro rispetto all’Europa nella mobilità elettrica, con solo il 10,5% di veicoli elettrici contro una media europea del 24% e percentuali molto più alte r ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Auto Elettriche Europa 158