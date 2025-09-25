Auto elettrica senza incentivi sei italiani su dieci rinuncerebbero all’acquisto
Il prossimo 15 ottobre saranno attivati i nuovi incentivi 2025 per le auto elettriche, con l’obiettivo di spingere la loro penetrazione di mercato oltre il livello attuale, stagnante: da gennaio ad agosto, infatti, la quota di immatricolazione delle “EV” è ferma al 5,2%. Secondo un’analisi del Centro Studi di AutoScout24, ben il 38% di chi ha intenzione di acquistare una vettura nuova si sta orientando su un modello elettrico, col 69% di questi “clienti in erba” che utilizzerà gli incentivi. “Una fotografia che dimostra come questi ‘aiuti’ siano fondamentali per lo sviluppo del settore (il 95% del campione è stato influenzato nella scelta dai bonus)”, spiegano gli analisti, confermando un dato ormai noto al settore e ai suoi osservatori: “senza i bonus, ben sei automobilisti su dieci che hanno dichiarato di voler acquistare un’auto nuova elettrica con gli incentivi, non lo farebbe”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
