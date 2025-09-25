Auto di lusso e bella vita con i soldi dello Stato | condannato imprenditore

È stato condannato a 6 anni di reclusione l'imprenditore Massimiliano Lo Maglio, 46 anni e di origini piemontesi, ma di casa sul lago di Garda, attivo nel settore della compravendita e noleggio auto di lusso che era stato indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, indebita. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

