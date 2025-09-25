Auto del sindaco incendiata | unanime solidarietà dal Consiglio comunale

ORIA – Unanime e ferma condanna da parte di tutte le forze politiche di Oria in risposta al grave atto intimidatorio che ha colpito il sindaco nei giorni scorsi, con l'incendio doloso della sua automobile. Durante la Conferenza dei Capigruppo Consiliari tenutasi mercoledì 24 settembre 2025, il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Oria, denunciato il presunto autore dell’incendio all’auto del sindaco. Indagini in corso sul movente: da chiarire oltre alle motivazioni del gesto, l’eventuale coinvolgimento di altre persone. - facebook.com Vai su Facebook

Attentato a Oria, auto del sindaco data alle fiamme: la città e le istituzioni al suo fianco - Oria torna sotto i riflettori per un inquietante episodio di violenza contro le istituzioni locali: la scorsa notte l’auto del sindaco è stata distrutta da un presunto incendio doloso, segnalando un c ... Segnala notizie.it

Rogo auto sindaco Oria, individuato il presunto responsabile - E' stato individuato e denunciato dai carabinieri l'uomo ritenuto il responsabile dell'incendio dell'auto del sindaco di Oria (Brindisi), avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Scrive rainews.it