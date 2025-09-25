Auto del sindaco incendiata | unanime solidarietà dal Consiglio comunale

Brindisireport.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ORIA – Unanime e ferma condanna da parte di tutte le forze politiche di Oria in risposta al grave atto intimidatorio che ha colpito il sindaco nei giorni scorsi, con l'incendio doloso della sua automobile. Durante la Conferenza dei Capigruppo Consiliari tenutasi mercoledì 24 settembre 2025, il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: auto - sindaco

