Auto del sindaco Ferretti data alle fiamme | si indaga su movente e mandanti

ORIA – Un berretto con visiera azzurra, una felpa nera e un paio di pantaloni neri. Questi gli indumenti indossati dall'attentatore che ha incendiato la Volkswagen Tiguan del sindaco di Oria, Cosimo Ferretti. Capi d'abbigliamento dello stesso tipo sono stati rinvenuti nell'abitazione del 26enne P.