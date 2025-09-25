Auto del sindaco Ferretti data alle fiamme | si indaga su movente e mandanti

ORIA – Un berretto con visiera azzurra, una felpa nera e un paio di pantaloni neri. Questi gli indumenti indossati dall'attentatore che ha incendiato la Volkswagen Tiguan del sindaco di Oria, Cosimo Ferretti. Capi d'abbigliamento dello stesso tipo sono stati rinvenuti nell'abitazione del 26enne P. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Oria, incendiata l'auto del sindaco Cosimo Ferretti: ipotesi intimidazione. Le parole del primo cittadino: «Città sfregiata» - Un incendio è divampato poco dopo le 3:00 della notte scorsa ad Oria, in provincia di Brindisi, ed ha distrutto l'auto del sindaco Cosimo Ferretti.

Oria, auto del sindaco data alle fiamme nella notte - L'episodio, di forte impatto e fortemente inquietante, arriva a sei mesi di distanza dalla grave intimidazione ai danni di due veicoli della polizia locale, anch'essi dati alle fiamme, nella stessa ...

