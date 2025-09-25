Auto carambola fuori strada e si capotta

Udinetoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto è uscita di strada e ha travolto una recinzione in metallo e un lampione, divellendo entrambi, carambolando su se stessa e terminando la corsa capovolta. Il palo, abbattuto, si è piegato in due tronconi. Nonostante l'inaudita violenza dell'urto che sembra trasparire dalle foto della scena. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - carambola

Drammatica carambola tra tre auto oggi pomeriggio: due le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale. Circolazione paralizzata lungo la Formia-Itri

Terribile incidente: carambola di auto. C’era anche un neonato

Carambola tra 4 auto sull'asse mediano, traffico in tilt

auto carambola fuori stradaCarambola in A/4: quattro mezzi coinvolti, un ferito grave - L'incidente oggi 21 settembre alle 4,30 del mattino a Vigonza in autostrada direzione Milano poco prima dello svincolo per Bologna. padovaoggi.it scrive

Auto si ribalta, due feriti. Grave una donna. Carambola di incidenti. Estate nera sulle strade - AREZZOUn’auto ribaltata, due feriti e l’ennesimo episodio di un’estate nera per la viabilità aretina. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Carambola Fuori Strada