Auto Acea | vendite agosto in Europa +4,7% Stellantis +2,2%
Milano, 25 set. (askanews) – Il mercato dell’auto europeo (Ue+Efta+UK) chiude il mese di agosto in crescita del 4,7% a 791.349 unità e i primi 8 mesi con un +0,4% a 8,69 milioni di auto. Lo rileva l’Acea, l’Associazione europea dei costruttori auto. Fra le case auto, Stellantis chiude il mese di agosto in crescita del 2,2% a 106.078 unità e una quota di mercato del 13,4% (-0,3 pp). Nei primi 8 mesi invece il gruppo accusa una flessione del 7,4% a 1,3 milioni di auto pari a una quota del 14,9% (-1,3 pp). Fra i brand del gruppo ad agosto bene Citroen (+34,4%), Alfa Romeo (+62,2%), Fiat (+7,8%) e Maserati (+5,7%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: auto - acea
Auto, Acea: vendite Ue I sem -1,9% a 5,57 mln. Stellantis -11%
Acea: effetti negativi da dazi su auto
