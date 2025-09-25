Auto accosta alla fermata del bus 30enne sembra chiedere informazioni ma compie atti di autoerotismo

Un'auto bianca accosta alla fermata del bus. All'interno, un uomo, solo. Ha circa 30 anni e sembra voler chiedere informazioni all'unica utente a quell'ora (6.30 del mattino) in attesa del bus.Ma appena la donna si avvicina, si accorge delle sue reali intenzioni: l'uomo è intento a compiere atti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: auto - accosta

Novara, accosta con l'auto in panne in una piazzola di sosta e si incammina sull'autostrada A4 per raggiungere a piedi una vicina area di servizio: 53enne residente a Trieste travolto e ucciso da un pirata della strada all'altezza del ponte sull'Agogna. Buona - facebook.com Vai su Facebook

Novara, accosta con l'auto in panne in una piazzola di sosta e si incammina sull'autostrada A4 per raggiungere a piedi una vicina area di servizio: 53enne residente a Trieste travolto e ucciso da un pirata della strada all'altezza del ponte sull'Agogna @ultimor - X Vai su X

Roma, si ferma per un guasto all'auto: automobilista accosta e presta soccorso a una donna (con la mamma e fratello disabile) - Ritornare a casa e dimenticare di spegnere i fari o le luci interne della propria auto. Come scrive ilmessaggero.it

Bambino intrappolato in auto nel Sile, cuoco si tuffa per salvarlo: «Ho fatto fermare il bus e mi sono buttato. Eroe? No, poteva essere mio figlio» - «Ho visto l’auto piombare in acqua: in pochi secondi era scomparsa, completamente inghiottita dal fiume. Scrive ilgazzettino.it