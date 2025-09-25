autista muore travolto da una trave a vicenza operaio morto schiacciato nel milanese

AGI - Nelle ultime ore sono stati registrati altri incidenti mortali sul lavoro. A Bubbiano, nel Milanese, attorno alle 12 un operaio di 62 anni della Ticino Lamiere è rimasto schiacciato, per cause in corso di accertamento, mentre stava lavorando a una bobina per la produzione di nastri di acciaio. L'uomo è stato soccorso dai suoi colleghi e pochi minuti dopo dai vigili del fuoco, ma le condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto tre mezzi del comando dei vigili del fuoco di via Messina e il 118. Sono intervenuti anche carabinieri e Ats, ai quali spetterà il compito di stabilire la dinamica che ha portato alla morte dell'operaio. 🔗 Leggi su Agi.it

