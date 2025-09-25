Austerità Italia prima in Europa per tagli alla spesa pubblica

L’Italia ha il governo più austero dell’Unione Europea. Lo attestano i dati pubblicati dall’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) all’interno di un dettagliato rapporto sulle finanze pubbliche nell’Ue. L’Italia è infatti l’unico Paese che nel biennio 2024-2025 ha ridotto la spesa primaria netta finanziata da risorse nazionali, facendo registrare -0,9%. La “spesa primaria netta” è il totale delle uscite effettive del bilancio dello Stato escluse le spese per interessi sul debito pubblico e i finanziamenti europei. Un parametro parziale, da non valutare in termini assoluti, ma utile per comprendere la politica di bilancio adottata dal Governo Meloni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

