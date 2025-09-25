Ausilio vuole solo l’Inter Respinte le sirene arabe

Per una volta, la telenovela di mercato girava attorno a lui. Piero Ausilio, l’attore protagonista, era il concupito e non lo spasimante. Lo voleva l’ Al-Hilal in cui oggi allena Simone Inzaghi, con cui il ds dell’ Inter ha lavorato per quattro anni. C’era la possibilità che uno dei due matrimoni proseguisse: quello con il tecnico o quello coi nerazzurri. Ha vinto il secondo, l’amore sportivo della vita, ormai ultraventennale. Niente trasferimento a Riad, si resta a Milano, dopo una riflessione che il dirigente ha rimandato alla fine della sessione trasferimenti e che si è conclusa con la volontà di non abbandonare la nave. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

